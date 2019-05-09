桃園推動重大建設 鄭文燦：總債務達397億元

2019-05-09 22:41

［記者謝武雄／桃園報導］高雄市負債3000億元，也讓議員關心桃園財政情形，桃園市長鄭文燦今天答覆議員徐玉樹質詢時表示，桃園市升格後長短期債務約262億元左右，前4年變化不大，但從第二屆任期開始，重大建設陸續推進，長短期債務提升到397億元，但桃園財政能力在六都中屬於中段班，因應重大建設需投資舉債，但仍以穩健財政為原則。

鄭文燦表示，市府將透過土地開發或都市成長回饋來穩定財政，由於總債務大幅成長，未來市府將持續以開源節流、爭取中央補助等方式挹注財政，土地開發標售收益也會優先弭平開發成本，償還舉債，並請各局處積極追蹤中央計畫分年分期撥款的時間，透明處理財政問題。

市府表示，最近桃園重大建設陸續啟動，其中捷運綠線機電標、部分土木標都已經完成發包，另航空城都市計畫也完成拆遷補償查估作業，這部分至少要2、3百億元，此外，市立美術館、總圖書館及亞洲矽谷、虎頭山青創基地等計畫都已陸續啟動，也可帶動桃園實質發展。

徐玉樹說，政府就像公司一樣，每年會根據營業收入、營業支出來計算盈虧，如果虧損過大，就會變賣土地、房屋等資產來美化帳面；桃園市這4年歲入、歲出短絀年年擴大，104年短絀12億元、105年短絀58億元、106年短絀80億元、去年短絀137億元，合計4年虧損287億元。

徐玉樹表示，虧損287億元還不包含賣地繳庫粉飾帳面的錢，從104年到107年，從平均地權基金、重劃基金繳庫的錢高達226.4億元，也就是說，市府實質負債已經到達513.4億元，尤其是去年短絀137億元，平均地權基金繳庫70億元，合計207億元，單單1年的虧損就出過200億元，如果持續下去，將重蹈高雄市負債3000億元覆轍。

徐玉樹表示，這幾年歲入、歲出短絀年年增加，主要的原因是市府為增加歲出預算，只得虛列歲入預算，結果歲入無法達到，最後造成歲入、歲出短絀急遽擴大情形，由於這幾年是重要建設年，未來會做好預算把關工作，讓預算用在實際建設上，減少煙火式預算支出。

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