中市府「政治黑手」伸入社團？ 議員要勞工局長下台

2019-05-09 18:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市多位民進黨議員9日在議會質疑，勞工局上月召開市總工會改選審查判定專案會議，替代市總工會認定其會員參選資格，安插自己人馬進行全面掌控，將政治黑手伸入市總工會，要求勞工局長吳威志下台；吳說，依法以中立角色啟動管理輔導。

市議員江肇國、曾朝榮、張家銨、邱素貞、李天生、蔡耀頡及周永鴻在民政業務聯合質詢指出，基於工會自主原則，大法官釋字第733號解釋文說明，人民團體主管機關不得限制其內部組織與事務的自主決定，簡單說，勞工局依工會法對工會團體只有輔導及監督的權力。

議員們又說，勞工局在4月22日召開市總工會改選審查判定專案會議，並發函會議紀錄，代替該工會認定其會員是否具備會員及參選資格，會議上甚至明確要求工會選舉的選票格式，明顯逾越其主管機關的權限。

周永鴻批評，勞工局對市總工會改選的相關事項，只有備查的權限而非核定，這不是黑手，什麼是黑手？這不是違法，什麼是違法？這不是介入，什麼是介入？如此大動作召開專案會議，是市府欲安插自己人馬對市總工會進行全面掌控。

議員痛批，行政首長帶頭違法，局長黑手染指總工會，要求吳威志道歉下台，並要求市府政風處及法制局組成調查小組查明真相，了解背後是否受人指使，並於5月底前向議會報告，否則就由議會組成專案小組來調查事情的真相。

吳威志指出，市總工會理、監事幹部改選，相關陳情檢舉達23次，會務運作不穩定，勞工局啟動行政指導及會務輔導協助，並依據工會法函請內政部、勞動部針對選票格式、選舉方式提出釋疑，專案會議相關當事人在場皆表同意，再依人團法備查其選舉名冊。

吳強調，這是必要時採行的行政管理措施，不受用語、形式影響，於法有據，已盡全力從「工會自主」與「行政監督」中取得平衡，擔起職責遵循程序，均以中立角色依法行政。

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