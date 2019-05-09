黃捷成為新一代鄉民女神 她的台大老師這樣說…

2019-05-09 17:19

〔記者林惠琴／台北報導〕時代力量高雄市議員黃捷針對自經區議題質詢高雄市長韓國瑜，聽到韓國瑜多次跳針地以「發大財」答詢，讓她忍不住翻了白眼，這段影片掀起熱議，一戰成名，受封「新一代鄉民女神」、「白眼女神」。黃捷的老師、台大公衛學院院長詹長權在臉書發文，肯定黃捷「不負眾望，抱持實事求是、認真學習的態度勤奮問政」。

詹長權指出，在去年議員選舉前80幾天的一個早上，黃捷到研究室找他，希望取得自己同意她暫時休學的要求。原本黃捷論文已近完成，再經過一個學期到一個學年的時間，口試通過就可以畢業取得台大公衛碩士學位，卻決定接受時代力量徵召、回她的故鄉高雄市鳳山區參選議員。

詹長權提到，黃捷是台灣政壇的一個認真問政的新生代，選前用腳走遍選區內8成的鄰里，競選車輛走過剩餘的地方，當選後也不負眾望，抱持實事求是、認真學習的態度勤奮問政，做到「平凡出身的正常人做平常但是對的事」的議員職責。

詹長權認為，黃捷這次質詢引起社會廣泛且正面的迴響，代表台灣人對內心長期期盼國家社會正向發展、實質進步深沉呼聲的反應，並期待黃捷莫忘初衷，繼續用「真」和「實」回饋真實社會和網路社群。

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