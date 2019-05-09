韓粉灌爆臉書、恐嚇接小孩 國民黨議員嘆：真是病了

2019-05-09 17:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨立委蔣萬安私下脫口「韓粉較沒理性」被灌爆臉書，中市國民黨議員劉士州今（9）日在議會質詢有感而發說，社會負面非理性的聲音真是病了。但，中華民國不能沒有國民黨，台灣可以沒有韓國瑜。他支持韓流，卻對韓粉追星般瘋狂，一見異議就抄家滅族，讓人心生畏懼，並坦承說這些話也冒風險，沉重的呼籲韓粉要沉澱一下。

劉士州質詢時感慨的說，內心比較有理性的人不敢講，反而是一些社會負面非理性的聲音，灌爆人家臉書、打爆人家電話，然後圍剿恐嚇，網路揚言對不同論調的人接送小孩、步上第二個小燈泡事件，甚至請外國殺手來，讓人心生畏懼，社會真是病了。

他又說，韓國瑜市長旋風才不到1年，可是國民黨有100多年了，國民黨前身創造中華民國，才有現在的中華民國在台灣。中華民國不能沒有國民黨，台灣可以沒有韓國瑜。

劉士州表示，韓流帶動整個選舉氣勢，自己也支持韓流，可是對韓粉心生畏懼，大家都不敢講，以前韓流是雪中送炭、真誠，可是現在氣勢上來後，韓粉就好像追星般瘋狂，對於不同的聲音，真的就抄家滅族；他坦承，自己說這些話也要冒風險，但沉重呼籲韓粉應在這次選舉當中要沉澱一下。

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