連政黨都寫錯！星國台商寄跨海信件 辱王浩宇畜生

2019-05-09 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇近期內收到韓粉、藍粉的謾罵信函，他今天在臉書公布1名新加坡台商的跨國信件，主題為：「臭名遠揚的桃園市民進黨議員」，信裡罵王浩宇「如此邪惡、厚顏無恥、喪心病狂、傷天害理、下流無恥、狼心狗肺......」。

從王浩宇公布的信函中可見，寄信人自稱「我是在新加坡經商的台灣人，我有很多台灣、大陸（中國）、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞的海外華人朋友」，批評王浩宇身為「台灣外省第3代」，卻公開頻繁惡意傷害他人聲譽，寄信的台商認為王會有「因果報應」。

寄信人表示，自己和華人朋友相當難過，因為王浩宇這樣的年輕人表現得「如此邪惡、厚顏無恥、喪心病狂、傷天害理、下流無恥、狼心狗肺、喪盡天良、陰險毒辣、無法無天，你給我們的印象是你實際上是豬狗禽獸不如和半人半獸的畜生」，批評王浩宇扭曲民主自由。

王浩宇對此表示，「來信收到了，感謝」；網友們認為王相當大器，紛紛留言指出「每日一笑」、「就好好的待在新加坡吧！真想要關心台灣就快點滾帶著現金回來啊」、「連是什麼黨都搞錯」、「在新加坡當乞丐也是經商的一種」、「做對的事，繼續做！」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/