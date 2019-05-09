黨產會再提附隨組織證據 救國團：勿再操弄風向

2019-05-09 15:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕黨產會與救國團就國民黨是否為附隨組織，互相較勁不斷，今又有資訊顯示救國團曾成立「219辦公室」替小蔣處理信件，且救國團是老蔣在中常會只是成立等，對此，救國團也反擊，呼籲黨產會應該是中立的行政機關，不要再操弄風向。

救國團首先強調，主管機關內政部已依據行政院、國防部提供的檔案資料，及法院判決，向立法院作證，認定「救國團不是國民黨附隨組織」。而最高法院亦已定讞判決認定「救國團早期是行政機構」。

而對於「219辦公室」專幫小蔣處理函件，救國團反問，現在民進黨政府不會有專屬人員幫部會首長處理函件嗎？為何刻意加入「神秘」2字？ 另黨產會論及負責處理函件之救國團前主任宋時選，當年台灣第一個本土化的青少年輔導單位—「張老師」，就是他所成立，造福許多民眾。

至於國民黨總裁蔣介石明確指示—「中國青年反共救國團，在社會為國防部所屬單位之一，在黨內為本黨最重要青運機構」。救國團表示，黨產會以此認定救國團是國民黨附隨組織，則亦應認定國防部也是國民黨的附隨組織。

另在黨產會指稱—「老蔣亦指示，今後中國青年反共救國團隊重要工作之策劃與執行，均應先呈報中央，接受黨的指導，冀以增進青運工作之效果」的部分，救國團解釋，其所稱「今後･･･，均應先」，應是救國團在之前沒有向黨報告，所以蔣前總統才會希望未來救國團要這樣做。

救國團認為，黨產會要凍結人民財產，禁止處分，必須遵守最嚴格的證據法則。史料可以說話，但片面偏頗的解讀救國團不利點，完全不提極多的有利點，只會落入先射箭再畫靶的誤謬中。黨產會僅憑蔣介石日記中的個人主觀意見等資料，便凍結救國團全部財產，禁止處分。此種恣意認定，完全脫離歷史脈絡，絕非轉型正義。

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