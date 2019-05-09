北市一選區立委選舉 國、新合作提名改為二階段民調模式

2019-05-09 14:56

〔記者施曉光／台北報導〕國、新兩黨確定明年立委選舉台北市第一選區要合作提名推薦候選人，昨天國民黨才公告該選區提名登記作業為新黨應於該黨登記截止前將代表新黨參選者名單送交國民黨台北市黨部，由兩黨共同分攤選務作業費，今天立即修正公告為「經本黨初選勝出之黨員，將與新黨推薦之黨員進行民意調查，所需經費由兩人平均分攤。」

國民黨原先公告規定係採一階段民調模式，也就是所有國民黨參選人與新黨推薦的參選人共同民調一決高下，但經過台北市黨部反映地方意見後，決定改採兩階段民調的模式，即國民黨先產生一名出線者後，第二階段再與新黨推薦的參選人進行PK，第二階段民調費用由國、新兩位參選人負擔各半金額。

國民黨昨日原本公告指出，依據黨中央提名協調小組第七次會議決議，該黨與新黨依據民意調查結果合作提名推薦台北市第1選區候選人，未獲提名推薦者不得參選，新黨方面應於登記截止前將代表參選名單送交該黨台北市黨部，依據本黨相關規定進行協調與民意調查，並共同分攤選務作業費。

經修正後公告內容為：「本黨與新黨依據民意調查結果合作提名推薦第10屆立法委員選舉台北市第一選區候選人，兩黨未獲提名推薦之黨員不得參選。經本黨初選勝出之黨員，將與新黨推薦之黨員進行民意調查，所需經費由兩人平均分攤。」

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