賴清德訪日 會見首相胞弟岸信夫等重量級議員

2019-05-09 15:01

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕前往日本訪問的前行政院長賴清德今天中午獲邀前往東京永田町國會附近，與自民黨青年局局長佐佐木及眾議員、經濟產業參議官瀧波宏文參議員等數名國會議員人分批餐敘，駐日代表謝長廷也以神秘來賓身分出席。

賴清德在餐會後轉往日本眾議員會館與多位重量級國會議員會談，其中包括首相安倍晉三胞弟岸信夫、安倍親信眾議員萩生田光一、財務副大臣眾議員鈴木馨祐等人。

這項餐會是由佐佐木等議員設宴，參加者還有自民黨青年局國際部部長武井俊輔、同局國際部副部長牧島Karen等多位日本議員，由於今天正好是日本年號換為令和之後首次開院會，議員雖然忙錄但仍利用開會空檔抽空分兩波到場與賴清德見面。

餐會後佐佐木表示，上週他們在台灣拜會了前行政院長賴先生，很感謝他的接見，這週他們又在日本見面，今天也做了很多意見交流，賴先生是日本進入新令和時代首位來訪的台灣政治人物，很感謝他對新天皇即位的祝賀。

佐佐木表示，今天的餐敘是在一個非常愉快的氣氛之下進行，在會談內容當中他們提到日台關係非常重要的課題，將來台灣想要加入CPTPP，只要台灣舉手，日本一定鼎力協助，希望日台關係能透過如此的交流更加堅固。

賴清德表示，很感謝佐佐木局長和青年局的幹部，他們是舊識，尤其佐佐木局長出身石川縣，石川是嘉南大圳之父八田與一的故鄉，因此佐佐木局長對台灣和台南有深厚感情，透過今天的餐敘，可以深感他和日本政界對台灣的關注，特別在CPTPP鼎力支持。

賴清德指出，過去在立委、市長或院長時期接觸很多日本的友人，建立了很多深厚的友誼，今天來到日本他們很高興也很歡迎，所以中午是由日本國會議員設宴款待，當然我們也利用這個機會交換台日兩國未來合作的目標，讓雙方關係更加緊密。

今天的午宴設在臨近國會永田町附近的一家知名日式鰻魚飯店，午宴分兩波進行，第二波到場的參議員瀧波宏文身兼經濟產業參議官，也是重量級議員，餐會開始前，駐日代表謝長廷突然在店門口現身。

謝長廷表示，台灣外交是一體的，日本政界並不太了解台灣內部複雜的東西，不要讓人覺得說我們好像是排斥哪一個，所以他也是臨時被通知赴宴，他表示，自己有承諾說只要是對外都可以參加，雖然是臨時被通知的，但他也願意擔任陪客來赴宴。

被問到目前頼清德和總統蔡英文爭取黨內初選一事時，謝長廷表示「這無法一下子講完」，有關賴清德訪日的安排，謝長廷説沒接獲來自外交部的通知。其實除了謝長廷，駐日副代表蔡明耀昨晚也親自到機場「低調」接機。

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