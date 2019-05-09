蔡賴相爭 醫界連署挺英連任

2019-05-09 14:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選蔡賴之爭延燒，全國醫師蔡英文後援會發動連署「醫界支持小英連任2020總統」，今並召開記者會挺蔡連任。全國醫師蔡英文後援會總會長劉家正表示，改革之路絕不能中斷，蔡總統是最踏實，真正實踐台灣改革的總統；台南市醫師公會前理事長黃仁享則說，「大家不要因為台南有另一個候選人，就以為台南是一面倒」，其實台南醫界至少有一半支持蔡英文連任。

賴清德出身醫界，日前也有醫界人士召開記者會力挺前行政院長賴清德。全國醫師蔡英文後援會則發動連署，爭取醫界動員，共有60多名醫師及醫界人士參與連署。

劉家正表示，改革之路絕不能中斷，蔡總統是最踏實，真正實踐台灣改革的總統，無論是年金司法勞工，她真正是一步一腳印，雖然改革之路有陣痛期，現在沒有看到明顯成果，但不是沒有，只是時候未到，因此，蔡總統連任一定要達成，改革之路才能完成。

劉家正說，事實上，蔡總統也是最謙卑一肩挑起的總統，成果一起分享，為了這次連任挺身而出，今天只是宣示開始，往後為蔡總統，全國同胞，總統連任才是未來台灣民主自由獨立的保證。

黃仁享表示，「大家不要因為台南有另一個候選人，就以為台南是一面倒」，其實台南醫界至少有一半支持蔡英文連任。在綠營中，醫界大部分感覺是「本是同根生」，不樂見「綠綠相爭」，希望「一加一大於二」。他認為，如果初選可能造成撕裂傷痕，修補不易，趁現在大家還沒很激烈的時候，去尋求比較好的方法，最好不要初選，而用協調。

雲林縣醫師公會常務理事丁榮哲指出，去年1124選舉後，民進黨遭遇重大挫敗，那時他和很多人一樣心理疑問「是不是要換人選？」但這4、5個月來，蔡英文總統像是重生一樣，看到4年前的蔡英文又起來。這幾個月，蔡英文勤走基層，蘇內閣接地氣、迅速反應民情，蔡英文民調上來了，也逐漸超越，相信蔡總統在明年大選會勝利。

丁榮哲說，蔡英文是最堅守民主自由價值，也是最排斥一國兩制的總統。未來，希望賴院長有機會繼續帶領台灣往前走，但目前希望自由民主陣營團結一致，鞏固蔡英文總統，「我們希望和賴清德院長是合作關係，是一加一大於二的夥伴。」

台北市醫師公會常務理事洪德仁表示，國家在蔡總統領導下，不管是公共衛生、醫療環境、國家發展，都得到大家肯定和尊敬尊重，我們要走出台灣主體這條路，雖然辛苦但一定要繼續走，「起厝起一半、師傅絕對不能換」，希望大家支持蔡總統連任。

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