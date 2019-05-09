韓國瑜備詢一問三不知 網友拿潘孟安倒背如流對比

2019-05-09 14:43

〔記者侯承旭／屏東報導〕高雄市長韓國瑜連日來在議會備詢一問三不知，網友以屏東縣長潘孟安備詢時倒背如流做對比，猛酸這就是「草根與草包的距離」。

這幾天適逢高雄市議會進行施政總質詢，韓國瑜備詢時不是答非所問，就是請局處長代打，甚至頻頻以「發大財」答覆，令人啼叫皆非。

網友今天貼出屏東縣長潘孟安赴縣議會施政報告的畫面，大讚潘孟安把80頁的文字內容倒背如流，60分鐘報告完全不看稿，也不看幻燈片，包括屏東的班級數、公車班次、長照據點、大小馬路如數家珍，對於縣政的嫻熟令人嘆為觀止。

過去4年多來，議會質詢潘孟安總是站上第一線，甚至議員指定局處長答覆後，潘孟安還主動要求補充說明，連國民黨議員都折服。

網友紛紛留言「我屏東（娘家）我驕傲、我高雄（夫家）我丟臉」、「用心和漫不經心的差別」、「不比不知道、一比嚇一跳」、「台灣人怎麼跟宇宙人比？」、「他早就說能撈就撈、能混就混」。

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