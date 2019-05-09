台灣關係法40週年紀念酒會 美立法行政部門多位官員出席

2019-05-09 14:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕為紀念「台灣關係法」立法40週年，我駐美代表處8日於美國國會舉辦紀念酒會。駐美代表處今發布新聞稿表示，眾議院議長Nancy Pelosi親自出席酒會並強調，美國兩黨都支持「台灣關係法」，美國國會對台灣人民的支持無關政治，而是基於雙方共享的自由、安全、民主與人權價值，眾院7日通過的「台灣保證法案」，即為展現對台灣人民的承諾。

駐美代表處說，儘管酒會當日參眾議院議事行程緊湊，仍有多位重量級議員親自出席。除眾院議長裴洛西外，參院外委會主席Jim Risch （R-ID）、外委會民主黨首席議員Bob Menendez （D-NJ）、眾院外委會主席Eliot Engel （D-NY）、外委會共和黨首席議員Michael McCaul （R-TX）、亞太小組主席Brad Sherman （D-CA）、亞太小組共和黨首席議員Ted Yoho （R-FL）及兩院台灣連線共同主席等27位參、眾議員出席。行政部門亦由國務院國際組織局Kevin Moley、政軍局Clarke Cooper等二位助理國務卿、亞太局資深官員Patrick Murphy、國防部印太安全事務首席副助理部長David Helvey及白宮國安會等多位官員與會。

駐美代表處說，美國參院外委會主席Jim Risch除重申台美關係之重要性外，更親自攜帶參院上月通過、由全體原始共同提案人簽名之「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾決議案」案文精印本，致贈我駐美代表高碩泰，藉以展現美國會對台灣之強勁支持。此外，多位出席的議員均對世界衛生組織（WHO）因北京的阻撓而未邀請台灣出席本年世界衛生大會（WHA）表達強烈遺憾與不滿，並重申衛生議題為普世價值，美國國會將續促美國政府採取實際行動，協助台灣有意義參與WHO等國際組織並作出貢獻。

美國務院國際組織局助卿Kevin Moley致詞時表示，他僅代表國務卿龐培歐為「台灣關係法」40週年獻上祝賀之意，表示美國不分黨派均支持台灣的獨立自主、民主、自由及台美友誼，並祝願天佑台灣。

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