籲莫因人擅改制度 賴清德海外後援會：民調不應納手機

2019-05-09 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選競爭激烈，前行政院長賴清德堅持參選到底，挑戰尋求連任的蔡英文總統。全球海外賴清德後援會等11個海外團體今天聯合發表聲明指出，黨內初選民調必須公平、公正、合法，不可因人擅改制度，強調本次民調應排除手機。

全球海外賴清德後援會及北美洲賴清德後援會等11個海外團體今天聯合發表聲明指出，本次總統初選，民進黨史無前例地一再變更時程，如今更有變更規則之議，令支持者相當失望。該聲明進一步指出，本次民調應依照民進黨「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」之規定，以「住宅電話簿為抽樣母體進行隨機抽樣」辦理。

該聲明指出，因手機民調因牽涉抽樣母體限制，準確性與公正性備受質疑，且前述辦法已明文規定民調應以住宅電話辦理，強調在各項技術仍有疑慮時，不應變更規定而採用手機民調。

海外賴清德支持團體呼籲，民進黨應秉持民主精神，儘速公平、公正地完成總統初選，進而推舉最強人選，在全黨團結的情況下最終贏得大選。

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