公投綁大選亂象頻頻 議員要求北市府做市長選舉各年齡層投票率資料

2019-05-09 14:11

〔記者楊心慧／台北報導〕去年公投綁大選，導致亂象頻頻，台北市議員羅智強提案要求台北市政府今年底前，提供103、107年度台北市長選舉各年齡層選舉人數和投票率資料，但民政局長藍世聰以中選會不提供選舉人名冊為由，表示有所困難，議員隨即打臉，指過去學術單位都做得出來，為何聲稱智慧城市、開放透明的台北市政府做不出來？

去年九合一大選綁公投，各投票所大排長龍，影響民眾投票意願，甚至有邊投票邊開票的狀況，台北市甚至創下最晚開票時間。羅智強認為，市府需有數據基礎做根據，檢討本次選務缺失，提案要求北市府需在今年底前提供103、107年度台北市長選舉，以10歲為級距，區分各年齡層選舉人數和投票率資料。

台北市議會民政委員會今審查議案，民政局長藍世聰表示，中選會不提供選舉人名冊，且費人力又沒編預算，其實民意調查就可大概知道各年齡層的支持度，盼議員能體諒。

羅智強質疑，過去不少學術單位都做得出來這類數據，中選會過去也有選舉人年齡層的委託案，就能提供資料，為何北市府就不行？羅表示，本來就該建置大數據系統，告訴大家投票年齡層產生哪些變化，要不是去年選舉弄得很多老人家無法投票，他也不會要求市府做這些事，「台北市不是開放、透明的智慧城市嗎？難道就不需要數據基礎做根據嗎？不要再找理由搪塞！」

議員李慶元、陳政忠也表示，這類數據過去都有，要求民政局一定要做，議員王浩建議，可用二備金請一筆錢，並和中選會商量、委託學術單位做，也能藉此讓台北市長柯文哲看自己的數據，做了4年失了多少民心。

藍世聰表示，以智慧城市來說，當然希望有更多大數據，包含選民投票意向、各年齡的投票率等都需要做，會向中選會反映。

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