湖西鄉代第二選區選舉重新驗票 結果相同未翻盤

2019-05-09 12:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖本屆五合一選舉湖西鄉代表第二選區，以1票之差落選的澎湖青年陣線林若水提出聲請驗票，今日在湖西鄉公所由澎湖地方法院派員重驗，由於得票數與公告數相同，並未翻盤。

林若水與當選的陳邦基僅有1票之差，澎湖青年陣線遂於選舉結束當週向法院提出聲請證據保全、查封票匭，後提起訴訟聲請驗票。歷經長達近半年的訴訟，今日上午在湖西鄉公所進行驗票， 針對湖西第二選區所有無效票及許家村之所有有效票查驗， 由合議庭3位法官率7名司法工作人員及6位選務人員至湖西鄉公所 二樓庫房開封，並至大禮堂驗票。

最後結果查明，陳邦基、林若水之得票及無效票結果不變，長達半年的湖西鄉民代表第二選區選舉結果爭議，至今塵埃落定。對於驗票的結果，澎湖青年陣線聲明將不會再上訴， 後續司法程序雖仍會進行一段時間，但選舉爭議至今正式劃下了句點。

林若水更公開向陳邦基代表致上謝意與祝福，表示「 這一段時間勞煩他奔波法院， 也祝福未來這3年半陳代表能繼續造福鄉里、為民喉舌」。 同時感謝澎湖地方法院合議庭勇敢地做出驗票的決定， 讓選舉真相得以被查明，「能夠爭取到這樣的機會， 過程中協助我們的吳俊達律師、李菁琪律師功不可沒， 還有協助我們籌措驗票經費的所有人」。

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