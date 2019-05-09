若公投宣布台灣和平中立 外交部：中國恐侵犯台灣

2019-05-09 12:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會今日召開「台灣應向國際宣布和平中立」全國性公投聽證會，台大法律系教授姜皇池表示，該公投屬於國防政策的創制，不涉及憲法及領土變更；出席機關代表外交部則強調，「如果中華民國舉行公投宣布為中立，可能無法保障中國不侵犯台灣」，中國反而會認為台灣成為中立國，進一步侵犯台灣。

國際法專家姜皇池指出，公投提案涉及國際法和國內法二個問題，台灣應否向國際宣布和平中立，現在國際法關於和平中立概念，有戰時中立、和平時期建構起來的和平中立，在這邊是只處理永久中立問題，目前最顯著的兩個實踐是瑞士和奧地利。

姜皇池提及，在程序上，是由當事方宣布中立，或由其他各方承認和平中立宣言，後續是支持國遵守此一承諾，現在有一個新發展是提案到聯合國大會，讓聯合國通過決議來追認永久中立，這也是另一種模式，但聯合國大會只有建議效力，這模式可行與否有待觀察。

姜皇池談及，在永久中立國的義務方面，從瑞士和奧地利兩國來看，建立永久中立國是對國家主權的限縮，義務是「最低範圍內，永久中立國應負擔的核心法律義務是，不能做為或成為任何時期不能履行中立國之行為，所以不可以締結軍事同盟條約，不能加入軍事組織。」

姜皇池說明，所謂不可締結軍事同盟條約，是指不能給予他國軍事武器援助，並不是要放棄自衛權，或放棄接受他國的軍事援助。永久中立在和平時期的法律義務範圍，永久中立國仍可制定外交經貿政策，至於能否提供外國軍事協助，這是有爭執的，因為愛爾蘭宣布中立後，也有提供美國軍機降落及加油的服務。

第二個問題是能否參與自衛目的之軍事演習，這部分在國際上沒有任何先例存在，再者回到國內法來看，台灣沒有任何法律規定，指外國在遭受武裝攻擊時，台灣不能提供軍事援助，也沒有研議這方向的國防政策，因此提案人所提「台灣應向國際宣布和平中立」公投，應該是屬於國防政策的創制。

姜皇池分析，該公投通過後，政府應單方面對外發布，台灣不得提供其他國家軍事援助，台灣有義務不得參加軍事同盟。另一方面，從兩岸關係來看，該公投是否會破壞兩岸現狀，事實上目前兩岸並沒有武裝衝突，所以沒有改變既有狀態。

「這個公投沒有觸及憲法變更、憲法保留事項！」姜皇池指出，該公投屬於國防政策創制，符合「公民投票法」第2條第2項規定，也不會因為宣布和平中立後，中華民國就不是民有、民治、民享國家，更不涉及領土變更。

政大國關中心研究員嚴震生認為，現在最大問題是公投結果，政府似乎可以不執行，中選會對公投約束力應該要先表態，真的通過後政府能否去做，這才是真心要面對的。

嚴震生指出，要宣布和平中立，能否先從既有17個邦交國開始，先獲得友邦認可及接受，讓台灣做為一個中立國家，不過若是外交形式，邦交國認可的是中華民國，並不是台灣，這也是個很大問題。

他提醒，如果是和平中立國家，那台灣是否算不算美國印太戰略一環，如果變成中立國家，就須把「盟友」一詞從政治和政府語彙刪除，以前提到美國、日本可形容是軍事盟友，以後就不行用盟友，要改成價值同盟。

外交部條約法律司副參事丁洪偉強調，這公投是重大政策的創制，外交部同意此一說法。該公投涉及「公投法」第2條第2項憲法解釋，因外交部非職權機關，對此無立場。不過外交部有一點要特別說明，「如果中華民國舉行公投宣布為中立，可能無法保障中國不侵犯台灣！」

丁洪偉提醒，中國可能認為因為台灣將成為一個中立國，反而會進一步侵犯台灣，從國際關係現實面來說，許多支持台灣對抗中國壓力的國家，因為台灣宣布中立，受到來自中國的冒犯，可能會撤回對台灣支持。從外交部觀點來看，這一種和平中立公投，對中華民國國家利益會有很大損傷，必須審慎為之。

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