恐讓警察無所適從 內政部：重新研商「跟騷法」

2019-05-09 12:54

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部先前致力推動「跟蹤騷擾行為防制法」立法，但日前在立法院朝野黨團協商時又提議暫緩處理。對此，內政部今表示，這是因為目前立院協商版本賦予員警的責任過多，且制度有許多模糊之處，將來員警執行恐有困難，無法真正達到遏止跟騷行為的目的，內政部將結合相關法律進行綜合檢討，重新建構一個明確可行的防護網。

內政部表示，政府對婦幼安全的保護不容有一絲一毫的疏漏，其中跟騷行為的加害人多屬病態行為，相關防範、執行及調查作業都不是警察能夠獨力完成，必須與其他相關法律如「家庭暴力防治法」、「性騷擾防治法」、「性別工作平等法」及「性別平等教育法」等一起綜合檢討，才能架構出完善的防護網。

內政部認為，目前立院協商版本有未盡完善之處，需要更周延地去考量，例如草案未賦予員警調查權限、適用範圍可能與「家暴法」等其他現行法令重疊、病態行為人未納入心理諮商措施、跟騷態樣難以認定等，若貿然實施恐無法真正阻絕跟騷行為，反而使員警無所適從。

內政部強調，為求整套機制能夠更周全，未來將參酌各立法委員及專家學者意見，與相關協力機關一起重新修正法案。

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