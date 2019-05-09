潛艦國造邁步走》國造是唯一道路！蔡總統：決心克服挑戰

2019-05-09 12:14

〔記者蘇永耀／高雄報導〕蔡英文總統今天南下高雄港碼頭，主持海軍「潛艦國造」專用廠房動土典禮，「國造潛艦」將在此專用廠房內製造。總統也向在場負責潛艦國造的海軍司令黃曙光、中科院長杲中興、及負責承造的台船董事長鄭文隆起身詢問，她有決心和勇氣去克服挑戰，「要請問三位，你們有沒有？」三人分別強調，將突破困難，達成任務。

為迎接海軍新時代的到來，海軍劍龍級潛艦「海虎」也駛進碼頭水道，恭迎總統校閱及向總統致敬，為今日在動土典禮助威。

總統表示，回顧這三年來，雖然在推動國艦國造的過程中，我們共同經歷過許多批評、質疑、抹黑、甚至是威脅，但是今天，我們用最實際的證明，來告訴大家，台灣可以做到。

蔡英文強調，和平靠國防，落實國防自主，是她不變的決心。大家都知道，台灣因為地形、環境等問題，必須要有不對稱的作戰觀念和思維。其中的潛艦，不僅能大幅提升海軍的不對稱戰力，布署在本島西南和東北水域的潛艦，更能有效嚇阻敵艦圍繞包圍台灣。

她指出，但我們現在還在服役的4艘潛艇。其中2艘海獅、海豹，是美國在1970年的時候移交給我們，到現在都已經70幾歲了。另外，還有2艘已經30歲的海龍、海虎潛艦，那是過去荷蘭賣給我們的，但是中共施壓情況下，就再也不敢賣了。

蔡英文說，所以，國造是唯一的道路，但技術和紅區裝備的獲得，是走這條路必定會有的困難。經過研究討論後，她就下定決心，要帶領海軍、中科院和造船業，去克服這些困難。她上任以後，並把國防產業放入5+2產業創新中的一環，不僅讓國防預算，可以從單純的採購變成研發跟製造，更帶動周邊的產業發展，培養我們自己的人才。

總統也透露，「美台國防工業會議」從去年開始，改由雙方每半年輪流舉辦。希望能透過這樣的台美合作，共同來維持區域和平的穩定。今後海軍、中科院和台船，將要進入建造階段，所面對的挑戰將會更為險峻。身為三軍統帥，她有堅持的決心和勇氣，引導大家面對挑戰、克服困難。

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