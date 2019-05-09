再邀蔡總統、蘇揆辯論自經區 藍委：綠對中開放農產品是藍2倍

2019-05-09 11:57

〔記者陳昀／台北報導〕自由貿易經濟示範區近期成為朝野攻防焦點，農委會主委陳吉仲也對外說明，指其開放對中國管制的830項農產品進來台灣加工，將摧毀MIT品牌；國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆、陳宜民今天在立院召開記者會，強調相關草案已明定農產品輸台須經中央主管機關核准，陳宜民更指，民進黨過去執政8年開放進口的中國農產品是過去國民黨執政的2倍；他們更再度下戰帖，邀請蔡總統、蘇揆、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、國發會主委陳美伶，都來就自經區辯論。

陳吉仲日前透過臉書直播說明，國民黨立委近期提出的「自由貿易經濟特區特別條例草案」跟馬政府時期的「自由經濟示範區」其實「換湯不換藥」，像第42條，將開放對中國管制的830項農產品來台加工，並外銷或輸入國內市場；第38條國外輸入貨物或國外進口農產品到自經區免徵關稅；第33條，業者到自經區從事農產品加工或食品生產，免徵營利事業所得稅，連出口稅都不用。

國民黨立委曾銘宗指出，目前我國10個加工出口區、3個科學研區及六港一空自由貿易港區，早已開放99.9%中國工業產品及原物料；「自由貿易經濟特區特別條例草案」第9條明文規定，第一類指定事業製造或加工之農產品輸往國內課稅區時，應經中央農業主管機關核准，難道農委會會核准會傷害台灣農業的農產品進口？他正告陳吉仲，不要刻意抹黑、抹紅。

曾銘宗說，自貿區就是個民生法案，「四不一沒有」：不會被洗產地、不會不公平競爭、不會傷害農業、不會成為中共幫兇、沒有開放陸資，若農委會、國發會都說準備好加入CPTTP、RCEP，怎麼連自貿區都怕成這樣？蔡總統、蘇揆昨天在臉書發文宣誓不讓中國茶透過「自經區」偽裝成台灣茶出口，也是造謠。

曾銘宗說，除了陳吉仲願意接受辯論挑戰，希望再邀請經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、財政部長蘇建榮，以及蘇揆、蔡總統辯論，希望官員們不要再抹黑騙選票。

陳宜民指出，目前台灣對中開放1415項中國農產品，但在2000年5月20前國民黨執政時期只有479項，民進黨執政8年卻開放936項，幾乎是國民黨2倍，包括蘿蔔、辣椒等會衝擊台灣農業的中國農產品，他也痛批，陳吉仲是最不適任官員，應該下台。

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