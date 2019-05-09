質疑韓國瑜「EQ不太好」 韓粉灌爆高閔琳臉書嗆：妳會有報應…

2019-05-09 11:43

〔記者黃建華／高雄報導〕國民黨立委蔣萬安8日在麥克風沒關下，說出一句「支持韓國瑜的都是比較沒理性的」，惹來韓粉上萬則留言攻訐灌爆臉書。無獨有偶，高雄市議員高閔琳昨僅因質詢市長韓國瑜時，雙方言詞交鋒，並質疑韓市長「EQ不太好」，高的臉書也隨即遭韓粉群起攻訐灌爆，甚至詛咒她「會有報應」。

高閔琳昨在議會針對觀光局主秘高美蘭的人事任用，以及是否叫高幫忙處理版稅等問題提出質詢，引來韓國瑜不悅說高的「質詢內容太負面」，高閔琳反酸「我覺得市長的EQ不太好」。

高閔琳接著在質詢「自經區」議題，韓國瑜仍未正面答覆問題，遭高揶揄答詢「跳針」，韓國瑜甚至動怒表示，「你不讓我回答我就不回答了。」

未料，韓粉們氣不過韓國瑜在議會被議員罵EQ差，群起撻伐灌爆高閔琳的臉書，許多韓粉辱罵：「高議員你的EQ才低！」、「會有報應」、「跳針的是妳吧」、「妳可以認真一點嗎？我們韓市長多麼認真」、「又在蹭我們韓市長」、「人在做天在看」，甚至有許多不理性的人身攻擊跟謾罵。

不過，許多高閔琳的支持者也紛留言力挺：「不用跟他們計較」、「這種留言素質，證明蔣萬安沒說錯」。

由於先前也有簡煥宗議員質詢惹來韓粉留言恫嚇要讓他的孩子像小燈泡一樣，簡擔心孩子安全，報警處理。不少民眾認為，韓粉接連攻擊監督市政的民代與藍營自家人，似乎驗證了蔣萬安所言。

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