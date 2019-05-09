「吳張會」話不投機 吳敦義為忽視張亞中表歉意

2019-05-09 11:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午在中央黨部與黨內總統參選人、孫文學校總校長、台大教授張亞中會面，但兩人話不投機。被視為深藍系統的張亞中會後直陳，自己與吳敦義在對話中「理念有重大出入」，他並當面告訴吳，國民黨自2016年敗選至今，沒有重樹基本理念與價值，也沒有革新黨的面貌。

張亞中還指出，他當面告訴吳敦義，過去黨中央一直對他的參選採取冷卻處理的態度，吳敦義也當場為黨部忽視他，表達某種程度的歉意。

張亞中並向吳敦義強調，自己雖然不像其他黨內太陽一樣有勢，黨中央也不會把他的意見列入重要參考因素，但不管黨中央最後如何決定初選制度以及是否公平與否，他都會參選到底，但他也願意接受「二階段提名」的方式，也就是即便他在初選中出線，如果黨中央認為還有其他更強的人選，無論黨內或黨外，他都願意在11月正式候選人登記之前，透過與這位更強的人選辯論後，主動退選。

張亞中指出，在談到兩岸議題時，他與吳在言談間「有重大出入」，吳敦義認為「九二共識」、「一中各表」是最好的兩岸政策論述，但他認為這樣論述無法解決台灣的問題，民進黨面對兩岸問題的策略是台獨，如果國民黨只是繼續迴避現狀，就會像溫水煮青蛙一樣，無法給台灣更好的明天。

張亞中並指出，吳敦義強調前總統馬英九執政時兩岸和平，但他認為，兩岸至今從未和平，而是一直處於敵對狀態，如果國民黨沒有勇氣論述兩岸現狀，繼續堅持「一中各表」，絕無可能解除兩岸敵對狀態，只是讓台灣繼續像是溫水煮青蛙。

張亞中還告訴吳敦義，國民黨何其不幸，從李登輝開始帶頭摧毀起，國民黨就已經失核心理念，價值混亂、是非不明、隨波逐流，2008年到2016雖然重新執政，全面掌握行政與立法部門，但理念論述始終不敢與民進黨正面對決，沒有撥亂反正，才會導致2016大選慘敗，而且敗選至今沒有重樹理念與價值，也無革新黨的面貌。

被問到前黨主席洪秀柱12日將有北京之行，是否也將隨行？張亞中說，他沒有到對岸訪問的打算，也不會隨行洪秀柱，並強調他是參選中華民國總統，會在台灣說明理念，不會到對岸。

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