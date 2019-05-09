同婚立法 蘇嘉全：17日院會表決

2019-05-09 11:24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對同婚立法，立法院長蘇嘉全今天在立法院朝野黨團協商中宣布，下週二上午9時開始進行一整天的逐條討論，沒共識的條文就保留在17日表决。17號院會將本案列為第一案處理，「希望在17號完成這個法！」

立法院今天上午9時30分朝野協商「司法院釋字第748號解釋施行法草案」。協商一開始，親民黨團總召李鴻鈞就表示，748號解釋是在公投前完成的，是針對舊法令，在新的公投後，有新的民意後，是否應該要有新的大法官解釋文？

對此，國民黨立委賴士葆也指出，「不要只見大法官釋憲，不見公投」，公投某種程度上已經推翻大法官意見。如果要只看釋憲，當初就不應該投公投，把6、700萬人公投出來的結果，丟在一旁。「我的三親等裡面，就有同性戀，我們家族接納他啊。但身為立委我覺得合法更重要，公投已經通過了，公投意見要放進來。」

時代力量立委林昶佐則反嗆，748號憲法就是在解釋人權、平等權，民法沒有保障，就是不對的，大法官解釋並沒有說「要民法還是要專法」。公投的結果就是要用專法去解決（同性婚姻），怎麼會說我們不在乎公投，若不在意公投，現在就會有修民法保障婚姻平權版本進來併案協商，這就是因為遵守公投結果。目前立法院也已經進入了合憲、合公投的程序，部分立委卻還是要跟著特定人士起舞，用野蠻方式打壓他們（同志）。

民進黨立委尤美女也秀出公投案主文表示，全民所投的公投案就是按照公投主文、理由書去投，所有公投案也都有行政院意見書，意見書就有寫了，憲法保障同性間得以結婚之權利，已經司法院釋字第748號解釋確認，不會因本次公投結果而有所變更。希望可以就這些事實來討論，不要超過人民公投的意見。

民進黨立委鄭運鵬也表示，大法官748解釋文並不是說有新法令，也當然不會有失效問題，「到現在為止，憲法條文、民法條文就沒動，不會因為有新狀況，就要做新的解釋。」

國民黨立委許毓仁則表示，如果立法院無法在524之前完成修法，行政部門是否有配套措施？

對於蘇嘉全詢問，若沒有在5月24日大法官釋憲有效期前完成立法、修法，法務部次長陳明堂回應，同性兩人可以依照民法婚姻章規定，向戶政機關辦理結婚登記，兩人間有法律上配偶關係，行使配偶權利、義務。也就是說，兩人可以登記結婚，但是不及於其他，其他的部分沒有講清楚，會造成之後解釋和法律適用的困難。

陳明堂說，748號刻意留下立法空間，兩人可以發生配偶關係，兩人以外的關係，大法官沒有說，到底跟傳統男女結婚有什麼差別，要用法律去規定。

司法院代表表示，如果沒有在524之前完成立法，就陳明堂次長說的，只有婚姻關係，但其他親屬關係就沒有法律去做界定，可能會產生解釋上的紛擾。公投是創制立法原則，不能抵觸748號解釋相關說明。

根據行政部門回應，蘇嘉全在結論時表示，第一、524前若沒有完成立法，當天（同志）可以依照民法登記結婚，但是會衍生其他權利義務，可能會造成相關當事人的訴訟問題。第二、公投通過12案，沒有否定用其他法律制定同志婚姻的問題，但不是在民法規範。這樣就很清楚。之後協商不再處理類似的發言。

蘇嘉全表示，目前只剩下10、14、17號立法院有院會，在17號後才三讀，會來不及在5月24日前完成、公告，因此他希望在下週五5月17日完成立法。下週二，朝野黨團整天來逐條討論，「下週二整天，我不相信會處理不完。」沒共識的條文就保留，到院會去處理。

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