台灣宣布和平中立公投 呂秀蓮：可暫時避開主權紛爭

2019-05-09 11:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前副總統呂秀蓮今日至中選會出席「台灣應向國際宣布和平中立」全國性公投聽證會，她強調，台灣宣布中立，中國領導人必須用非常審慎態度來看待台灣，台灣若變成和平中立之地，可以用和平穩定暫時避開主權紛爭。

今日聽證會主要議題有3點，「台灣應向國際宣布和平中立全國性公投」是否屬於重大政策之創制？適不適合為全國性公投事項？提案主文內容是否不能瞭解提案之真意？

呂秀蓮表示，該公投是完全沒有涉及憲法和國家主權和領土變更，有鑑於當前情勢及處境，台灣有來自中國各種壓力，國家處境非常艱困。

呂秀蓮指出，在美中兩強對立之下，台灣可能變成非常堅強或非常脆弱的戰略地位，希望台灣能超越統獨，這絕對是重大政策的創制。

呂秀蓮提及，在國際公法上關於和平中立沒有完全規定，但有幾個核心中立原則，宣布中立的國家必須放棄發動戰爭，若有戰爭不得提供武器給交戰國，也不得參加軍事同盟，當有戰爭發生須平等對待，這些是非常符合和平、安定、繁榮。

「不是中立後就陷入孤立！」呂秀蓮表示，瑞士、瑞典很多國家宣布中立後，配合聯合國在維護區域和平，宣布中立也不是放棄武器，台灣宣布中立後可以繼續軍購，也可以參加防衛性的國際聯合軍演。

她舉例，中亞土庫曼將成為中立國列入憲法，土庫曼總統在1995年聯合國大會上，宣布土庫曼是永久中立國。過去20年來，土庫曼善用和平中立政策，2017年2月於聯合國提出報告，表達中立經驗給中亞帶來許多和平。

之後，聯合國為鼓勵更多國家採取中立政策，聯合國通過71257號決議，表達支持土庫曼當年的中立政策，這是世界文明的趨勢，台灣2300萬人應超越統獨認真思考，用公投來讓人民決定。

呂秀蓮說，日本在二戰後在美國協助下完成和平憲法，也是一種和平中立，中立不是遙遠記憶，更不是屬於瑞士和瑞典的專利，如果有更多國家基於聯合國決議往中立方向，那將是邁向和平契機。

呂秀蓮強調，此時此刻，台灣宣布中立，中國領導人必須用非常審慎態度來看待台灣，台灣若變成和平中立之地，可以用和平穩定暫時避開主權紛爭，為了維護國際自由航行權，台灣海峽當然也是中立，這絕對符合國際利益所在。

呂秀蓮提及，根據憲法規定，這屬於總統職權，依法一定要尊重公投結果，若公投通過後，當然是由總統代表國家對外宣布，至於公投主文沒用中華民國，是因為中華民國在幾百個國家中是很少受到尊重的，所以公投主文用台灣，畢竟這是公投，不是憲法條文。

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