藍委杯葛公投法搬人行立牌消費蔡同榮 網轟真的超低級

2019-05-09 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕立院內政委員會昨排審「公投法修正草案」，不過卻被國民黨團杯葛會議停擺。今排定繼續審查，未料清晨5時許就有藍委佔領主席台，揚言反對「鐵籠公投」，現場還傳有人搬出已逝前立委蔡同榮的人形立牌。

綜合媒體報導，數名藍委一早手持「公投執法不力，管控變本加厲」、「公投之亂不檢討，修法限縮公民權」；民進黨團則高舉「多人冒充同一位往生者，簽署不同筆公投案」、「我要開會」反擊。

報導指出，此外，藍委還拿出前民進黨主席林義雄、蔡同榮的人形立牌，下方個別寫著「林義雄踹共！蔡公投瞑目？」以及「堅決反對！公投法修惡」，還傳出黃昭順喊出「民進黨這樣亂搞，蔡同榮會從墓裡爬出來！」。

相關訊息曝光後也在臉書上流傳，網友直呼「我看是蔣介石跟蔣金國才會爬出來」、「就這種素質」、「國民黨嘴臉」、「國民黨很喜歡跟往生者打交道」、「死人都可以連署了，你覺得國民黨有在意嗎」、「真的好不理性」、「蔣中正都已經在你背後瞪著你了」、「這樣消費死者，真的超低級」。

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