台灣保證法獲全數通過！美眾院議長：台美關係無法撼動

2019-05-09 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣駐美代表處在美東時間8日下午舉行「台灣關係法」（TRA）立法40週年酒會，出席的美國官員數量和層級都突破以往活動紀錄。美國聯邦眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）致詞時說，美國國會對台灣人民的支持無關政治，而是基於共享的自由、安全、民主與人權價值。

綜合媒體報導，裴洛西表示，這是美國國會跨黨派支持「台灣關係法」重要性的體現，是對「兩國友誼」的慶祝。美國國會對台灣人民的支持無關政治，而是基於共享的自由、安全、民主與人權價值，40年來「台灣關係法」成為美台之間不可撼動的聯繫，在互相支持的背景下，台灣在推動和平進步發揮重要作用，眾院昨天通過的「台灣保證法」，展現對台灣人民的承諾。

裴洛西還大讚個人訪問台灣的經驗，稱全世界最好的中餐在台灣，大家有機會去台灣務必盡情享受，她自己也等不及能有機會再到台灣訪問。

除了裴洛西，參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）、首席議員梅南德茲（Robert Menendez）、眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）、首席議員麥考爾（Michael McCaul）等27名聯邦參眾議員到場祝賀。百歲高齡的前美國眾議員、台灣關係法共同提案人伍爾夫（Lester Wolff）也出席酒會。

官員方面，美國國務院亞太事務首席副助卿墨菲（Patrick Murphy）、國際組織局助理國務卿摩里（Kevin Moley）、國務院政軍局助理國務卿古柏（Clarke Cooper）、白宮國安會亞太經濟安全主任田家希（Joshua Cartin）、國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）等多位官員到場祝賀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/