潛艦國造邁步走》兩岸潛艦數差15倍 建軍刻不容緩

2019-05-09 10:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今日上午前往高雄主持「潛艦國造」船廠動工典禮，為我國國造潛艦重要里程碑。事實上，相較於我國潛艦發展停滯，根據美國2016年至2019年發表的「中國軍力報告書」內容顯示，中國的柴電動力與核子動力潛艦數約落在56艘至66艘左右，比台灣2艘訓練艦、2艘作戰艦的編制多15倍之多，顯見我國強化水下戰力工作刻不容緩。

總統蔡英文在2016年上任，根據美國國防部每年公佈的「中國軍力報告書」內容顯示，中國2016年至2019年的潛艦數分別為66艘、63艘、56艘、60艘，以2019年的統計數據可見，60艘潛艦之中，有50艘柴電動力攻擊潛艦、6艘核子動力攻擊潛艦以及4艘彈道飛彈潛艦，而我國則只有2艘柴電動力潛艦。

事實上，我國現役柴電動力攻擊潛艦主力為二艘「劍龍級」潛艦，另有二艘「茄比級」潛艦，但因艦齡老舊，目前作為訓練艦，兩岸潛艦數量已相差15倍。

今年度「中國軍力報告書」也點出中國的水面、水下作戰精進作為，內容指出，中國持續強化遠距投射作戰，以及透過反艦飛彈、水雷、潛射魚雷等能量，使其能對接近中國鄰近水域的對手帶來更致命的威脅。雖該報告指，中國解放軍水下戰力持續增強，但深海反潛作戰能力仍較為缺乏。

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