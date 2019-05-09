韓家軍所謂真韓粉？網友：「唯一」支持韓國瑜代表國民黨參選2020

2019-05-09 08:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕真假韓粉議題延燒，有網友幫忙定義真韓粉，簡單說重點只有一個，就是唯一支持韓國瑜，然後句子的重點是「唯一」，而不是支持。

鄉民xomega在ptt發文指出，韓家軍認定，一定要支持韓國瑜代表國民黨參選2020，否則就是假韓粉；反對任何攻擊韓國瑜的發言，但要理性中道，愛與和平，否則就是假韓粉，如果你有任何其他人也能取代韓代表國民黨參選的發言，那你也是假韓粉。

也就是說，「理性韓粉並不是藍」，韓粉不跟你討論九二共識、韓粉不跟你討論統獨爭議、韓粉不跟你討論經濟政策、韓粉不跟你討論高雄施政、韓粉不跟你討論死刑存廢、韓粉不跟你討論同志是否能結婚、韓粉也不在乎川普跟習近平是好是壞。

鄉民直言，（真）韓粉的重點只有一個，就是韓必須要代表國民黨參選2020，然後以理性中道、愛與和平的態度去陳述這一個命題，這就是韓家軍所謂的真韓粉。

而情緒比較激動、個性比較機八的，就會罵人家富士康戰情室；理性中道、愛與和平的，就會說戰情室是攀附權貴、因勢利導，簡單說重點仍只有一個，就是唯一支持韓國瑜，然後句子的重點是「唯一」，而不是支持。

當你口出只要藍能贏，韓郭我都支持，你就是假韓粉，你就是被財團買通的名嘴，但是因為韓粉是愛與和平，所以記得不能寫財團買通，要寫親富遠賢，重一點就寫見利忘義，切記不要流於人身謾罵，要寫０００我對你很失望，這個才是真韓粉的攻擊方式。

鄉民彙整結論，總而言之，一個重點，唯一支持韓國瑜代表國民黨參選2020，然後口吻理性中道，態度愛與和平，這就是所謂的真韓粉了。

網友留言，「感覺像邪教組織」、「世界上有這種符合上述定義的生物嗎？」、「這篇換成央粉和１４５０也適用」、「這兩個族群有幹的要死嗎? 我是看不出來」。

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