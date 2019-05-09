罷審公投法 國民黨團清晨5點再度搶佔主席台

2019-05-09 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會昨日原定排審多達二十七個版本的「公民投票法部分條文修正草案」，卻因國民黨團一早就佔領主席台阻撓會議進行，會議一路空轉，會議主席、民進黨立委張宏陸只能安排今日續審，不過今日清晨5點，國民黨立院黨團再度搶佔主席台，揚言與民進黨團對抗到底。

立法院內政委員8日審查公民投票法修正草案，國民黨立委搶先坐上主席台，阻止中選會代理主委陳朝建列席，會議一路空轉到下午5點半，會議主席張宏陸只能宣布散會，預定今日上午再戰。

雖然國民黨立委原本放話要在7點搶佔主席台，但包含國民黨立院黨團總召江啟臣、書記長吳志揚、立委黃昭順、陳玉珍、曾銘宗等於今清晨5點就先再次搶佔主席台，揚言與民進黨團對抗到底，不容《公投法》修法草率硬過！

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