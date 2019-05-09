國民外交台南會訪澳 協助申辦2021亞太城市高峰會

2019-05-09 07:46

〔記者王俊忠／台南報導〕國民外交協會台南市會會長查名邦夫婦領隊到澳洲布里斯本訪問7天。查名邦說，此行繳出亮麗國民外交成績，他協助南市府到澳洲布市瞭解申辦2021年亞太城市高峰會議有關事宜，得到澳洲僑界、駐澳布市辦事處與布市政府允諾協助支持。連澳洲當地導遊Morris都受感動、主動捐美金5百元給外交協會。

查名邦與妻子陳苡銜表示，會將此行蒐集有關申請主辦2021年亞太城市高峰會議的相關資料，與市府方面做簡報，因為澳洲僑界、台灣駐澳外館與布市政府都說只要台南市府有意願爭取，他們願意協助。

查名邦在僑胞晚宴致詞說，海外僑胞是國家發展重要的一環，是灑落在世界各角落的珍珠，也是國力的延伸，希望僑胞身在海外、心繫台灣，成為台灣的堅實後盾及外交上的支撐力。這番話，獲得僑界很大掌聲。據了解，當晚訪問團帶去的300個外交協會藍色榮譽勳章深受僑界喜愛，全部送完。

晚宴中，查名邦並代表國民外交協會與當地僑領共同做慈善捐贈，由布里斯本市長夫妻代表接受。布里斯本Adrian Schrinner市長致詞時一再提起很榮幸認識來自台灣的國民外交協會（PTPI）， 並感謝協會成員飛越千里，為促進台、澳關係所做的努力，希望協會再拜訪布市、當他的貴賓。

國民外交協會也很感謝世界佛光會副總會長劉招明安排及台灣駐布里斯本辦事處長洪振榮的協助，此行得以圓滿完成任務。

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