郭董在尋求個人利益？柯P：有時候 不要玩過頭

2019-05-09 01:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲被視為2020總統大選熱門人選之一，動向備受各界關注。柯文哲8日接受三立《五四新觀點》專訪時，談到兩岸的中心思想，他認為兩岸一家親就是一個底線，代表我也不會故意去激怒、惹毛你，但是你要尊重我的存在。

柯文哲也說，「大陸面對柯文哲就是可忍受」，「美國對我的態度是可接受」，這次去美國講完一圈回來，「美國的評語就是OK」、「Acceptable」，就兩個分數考65分；中國大陸的評語是Tolerable，其實在中美之間可以做到這樣子，就「阿彌陀佛」，「日本對柯文哲也不錯」。

至於鴻海集團董事長郭台銘可以直接和美國總統川普見面，柯文哲強調，活在世界上常常想的應該是國家最大利益、台灣社會最大利益，不是個人最大利益。

主持人黃倩萍追問，所以是覺得郭台銘在尋求個人利益嗎？柯文哲說，「我是說有時候，不要玩過頭。」

至於究竟是否要參選2020，柯文哲則是回答，「我希望這些人可以加油，就不要煩到我」，如果他們可以做得很好，也不必用我們。

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