2020選不選？柯文哲：希望一些人加油 就不要煩到我

2019-05-09 00:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2020總統大選升溫，台北市長柯文哲8日晚間接受三立新聞台《54新觀點》專訪時，多次被主持人問到是否有意參選？6月是否宣布參選？柯文哲始終不鬆口，主持人緊咬逼問，柯P面露無奈的神情，表示猶豫不決、還沒到很穩定，他還曖昧地說，「我希望這一些人可以加油，就不要煩到我」。

主持人在1小時專訪內，屢次提及總統大選、參選相關議題，頻頻從提問中探測柯文哲的態度，但柯P口風也相當緊，在專訪尾聲，主持人再次詢問要不要參選2020總統、有沒有改變，還是猶豫不決嗎？柯P附和著說，猶豫不決。

主持人接著說，台北市政都已經做得很OK，沒有挑戰了，柯文哲則說，「但是只要柯文哲不在，這些都會出問題我跟你講」，但主持人說，你也不可能當萬年市長、要超越自己，柯P打哈哈說，「還沒，我跟你講還沒到很穩定」。

主持人問，在穩定之前不會有另外換跑道的想法嗎？柯P語氣無奈地說，「很不願意」，他還輕輕揮著手說，「加油，我希望這一些人可以加油，就不要煩到我」。

主持人好奇問柯文哲是在跟誰說加油？跟總統蔡英文與前行政院長賴清德揮手嗎？還是怎麼樣？柯文哲說，「如果他們可以做得好，也不必我們，真的」。主持人問說，如果他們做得好，你就不必參選嗎？柯文哲卻語帶玄機地說，「給他們幾個月時間去解決」。

主持人再問，所以6月會確定（宣布參選）嗎？等他們（總統初選）人選都出來之後嗎？柯文哲四兩撥千金地說，再講啦！主持人說總是要給自己一個目標、一個時間，柯文哲笑說，等天亮、等下雨，所以不要緊張。

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