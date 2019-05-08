修法剝奪涉案司法官退休金 學者：方向正確

2019-05-08 23:41

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院司法及法制委員會8日對於法官法中的懲戒方式達成兩點共識，一為增列剝奪退休金及退養金，二為不加入「休職」處分，對此，交大科技法律學院教授林志潔與台灣大學法學院教授林鈺雄均認方向正確。

林志潔指出，司法相較於行政與立法系統，因缺乏資源所以非常脆弱，全部仰賴民眾的信賴，愈是民主的國家司法獨立度愈高，代表著司法的完整性不受其他權力侵害，台灣從威權時代走到現在這個地步，更應該珍惜司法官的神聖性，若這個人明顯不適合從事審判或偵查，不代表他不適合從事其他公職，無須用「休職」再教育。

林志潔認為，司法官不似公職人員有流動性，只有適合與不適合之分，若以休職處分，之後再讓他回任，當事人恐會因他的過往紀錄而質疑其公正信，這傷害的不只是該名司法官，還可能連拖累整個司法體系。

林志潔分析，「再教育」已是發生事情的後端處理，司法官真正應控管的是「源頭」，目前已開啟多元晉用管道，期待律師或學者轉任司法官的比例增加，相信假以時日就可看出成果。

林志潔呼籲社會不要糾結在司法官懲戒，因為「司法官並非全能」，他們只是接受充足法學教育與訓練的人，對其他專業領域或許相對陌生，因此近來研擬的「商業事件審理法」中就特別加入專家證人制度，亦可引進法庭之友，讓多元意見聚集法庭，提供司法官不同的專業角度，方能做出最符合當事人利益的判斷。

她同時指出，草案增列剝奪涉案搶退休的司法官退休金與退養金「方向正確」，也符合社會期待，這點並無爭議。

林鈺雄也認為「休職」是種不上不下的處分，更是種鄉愿的作法，為了避免職務法庭下不了重手，判休職讓他們有機會回任，最後造成民眾不信任司法，修正案確實不應把休職列為懲戒手段。

雖然林鈺雄也贊成剝奪涉案搶退者的退休金與退養金，但修正案其一為剝奪全額，其二為剝奪10%到20%之間，他直指這是比照「公務員懲戒法」規定，惟司法官與公務員畢竟不同，他認為剝奪退休金的比例應依違失情節設定在兩成到五成之間，更嚴重者就全數剝奪，較符合社會期待。

自「法官法」2011年實施至今，共有6人司法官身分遭免職或撤職，其中台北高等行政法院法官陳鴻斌原申請退休，但司法院至今尚未准許，因此近8年無人搶退成功。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/