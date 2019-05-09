蔣萬安遭恐嚇對兒子不利 王浩宇轟韓粉：他只是說實話

2019-05-09 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安被發現批評「支持韓國瑜的人較不理性」，引發眾多韓粉不滿，有人甚至揚言對蔣萬安幼子不利；長期遭受韓粉霸凌的桃園市議員王浩宇跳出來替蔣說話，「萬安錯了嗎？他只是說實話。」

王浩宇在臉書指出，蔣萬安的Facebook從8日下午開始不斷受到韓粉洗版辱罵，還有留言提到「要讓蔣中正絕後」，若此行為不是不理性，「什麼才是？」「韓粉的行為，證明他（蔣萬安）說的一點也沒有錯」，其實王浩宇從藍營民代、名嘴口中，聽過10幾次類似蔣萬安的言論了。

王浩宇強調，不少藍營民代均認為「韓國瑜還沒有當總統的專業度」，國民黨相當費力拿回高雄，韓「應該好好的做好高雄市長，專心於高雄市政議題」，但這些人卻因為韓粉們失控般地攻擊，沒有一個人敢說真話，不分藍綠、凡阻礙韓國瑜，韓粉均會「用各種手段攻擊」，引發讓大家閉嘴的寒蟬效應。

王浩宇補充，「失控的韓粉，真正傷害的其實是國民黨」，自己雖然和蔣萬安在政治立場上沒有交集，沒辦法認同他爺爺用高壓獨裁的方式統治台灣，「但在民主法治上，請大家不分藍綠一起支持他」，原因在於，「在民主社會，沒有人應該因為主張而擔心受怕，黃光芹不該、簡煥宗不該，蔣萬安也是。」

王浩宇臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/