連日狂談自經區 朱立倫：「人才」也要鬆綁

2019-05-08 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫連續多日在臉書上發文論述他對自經區的看法，今（8日）他又在臉書上表示，自經區其中一個核心概念就是對「人才的鬆綁」，台灣應該保持更開放的心態，不要排斥國外人才。

朱立倫今晚在臉書上表示，台灣高教人才外流的情形相當嚴重，主要有兩個原因，第一，台灣學生對於高教系統信心越來越低，擔心畢業後找不到好工作，因此希望儘快投入職場，不願繼續攻讀博碩士班，導致學術界人才斷層；第二，國內整體薪資環境不佳，無法吸引國內外人才留在台灣工作，造成高學歷人才不斷外流。

「台灣人才戰略應該反守為攻」。朱立倫指出，過去政府一系列的措施都是希望減緩人才外流的情況，但全世界的人才是「流動」的，台灣應該保持「更開放」的心態，不要排斥外國人才。

朱立倫說，最近討論很熱門的「自經區」，其中一個核心概念就是對「人才鬆綁」，國外很多一流大學都有設各地分校，也可以對外招收國際學生，而自經區的目的，就是希望先將很多創新的做法在自經區裡面做，未來再慢慢擴展到全國推行，但民進黨府院黨只要一聽到是國民黨想做的，就通通封殺、逢中必反，相當不利於國內外人才流動，「唯有從人性出發，以『人』為本位思考，才能真正留住人才！」

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