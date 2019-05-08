歐盟官員來台 參加勞動部台歐盟勞動諮商會議

2019-05-08 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執行委員會（European Commission）的就業、社會融合與保障總署（DG EMPL）副署長蘇科娃（Andriana Sukova）於今（8日）參加勞動部召開的「第2屆台歐盟勞動諮商會議」，就「因應全球化產業結構調整勞工協助」等議題進行交流及討論。

勞動部表示，今日上午9點歐盟執委會就業總署官員，於勞動部召開會議，就成人學習、職訓制度及國際技能交流等議題，進行討論與建立共識，增加台灣與歐盟的實質關係。去年台灣與歐盟首度單就勞動議題，在比利時布魯塞爾（Brussels）共同辦理第1屆諮商會議，開啟雙方勞動事務領域的合作，也形成雙方輪流主辦會議的共識，因此今年輪到在台灣進行會議。

勞動部說明，台灣是歐盟在亞洲第6大的貿易夥伴，歐盟則是台灣第5大出口市場，雙方除貿易與經濟往來關係，也共享民主、自由與人權價值。歐盟各會員國的勞動條件領先世界各國，在降低工時、強化社會夥伴運作機制等方面，都值得我們學習，也是勞動部研擬相關政策的重要參考依據。

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