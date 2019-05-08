中國官媒對台喊話加入大灣區 陸委會：圖謀強化「一國」

2019-05-08 19:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國官媒《人民日報》海外版8日向台灣喊話，台灣若能盡早加入粵港澳大灣區建設，可以為台灣青年創造更多發展機會。對此，陸委會表示，中共推動粵港澳大灣區之目的，除吸納港澳資金、人才等優勢要素，亦圖謀強化「一國」、弱化「兩制」，對台政治宣傳、以經促統。

《人民日報》稱，隨著近年來在廣東的「粵港澳大灣區」興起，台灣不應該成為「旁觀者」，台灣島內對粵港澳大灣區的態度可謂「冰火兩重天」，「台灣當局袖手旁觀，台商必須自己找出路」，台灣若能盡早加入粵港澳大灣區建設，可以為台灣青年創造更多發展機會。

《人民日報》表示，大灣區涵蓋「9市2區」，GDP總量2016年已達1.3萬億美元，是台灣的兩倍多，預測到2022年GDP總量將超過日本東京灣區和美國紐約灣區，在世界四大灣區中居首位。

陸委會指出，近期香港學術機構民調顯示，4成2受訪者認為粵港澳大灣區將令香港資源遭瓜分，4成2受訪者無意前往大灣區發展，另高達4成5受訪者擔憂大灣區模糊「一國兩制」界線。

陸委會強調，在中共鋪天蓋地的誇大宣傳下，多數港人非但未能認同、支持粵港澳大灣區，反擔憂競爭力遭削弱。相信有智慧的國人都能明辨其弊、審慎評估相關風險。

陸委會說，中國持續推出各種措施，吸引台灣青年赴中創業就業，目前成效尚屬有限，將持續密注後續發展。兩岸社會、法律體制不同，台青赴粵港澳大灣區創業就業發展，需注意相關風險及挑戰，審慎評估。

陸委會強調，政府相當重視青年的未來發展，相關部會如經濟部（新創圓夢網）、勞動部（青年圓夢計畫，促進青年就業方案）、教育部（技職教育再造計畫）等已推動相關專案計畫，創造青年發展機會，以留住國內人才。

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