世衛議題不應有地理上空白 日本力挺台灣參加世衛大會

2019-05-08 19:43

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月20日舉行，台灣連續3年未接到世界衛生組織（WHO）的邀請函，日本外相河野太郎與外務省發言人今天先後表達日本支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會的態度。

河野太郎今天透過推特表示，隨著國際化進展，強化全球共同因應公共衛生危機不可或缺，為了不讓傳染病對策等產生地理上的空白，日本支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。

另外在外務省下午召開的例行記者會中，發言人大菅岳史答覆台媒記者詢問，台灣未獲邀請的看法時也表示，日本一貫支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會，日本也知道實際上台灣從2009年到2016年之間連續8年以觀察員身分參加世界衛生大會。隨著國際化的進展，以及人員的移動活絡化，日本認為對於全球民眾衛生危機的因應是不可或缺的。

大菅也強調，為了不讓以傳染病為主的世界衛生議題對策產生地理上的空白，日本希望台灣能以某種形式參加世界衛生大會。

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