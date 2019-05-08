阿扁出席凱道募款餐會 中監准了

〔記者楊政郡／台中報導〕台中監獄剛剛核復同意陳水扁前總統，9日出席凱達格蘭基金會募款餐會。
中監說，同樣基於陳水扁前總統的醫療需求考量，同意他出席該餐會，但仍希望阿扁繼續維持四原則，包括「不演講、不上台、不接受媒體採訪及不談政治」。
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