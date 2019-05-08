溫馨母親節 韓國瑜夫妻捐30萬元助慢飛家庭

2019-05-08 21:55

［記者黃旭磊／高雄報導］週日（12日）就是母親節，高雄市長韓國瑜夫妻捐款助慢飛家庭，感謝媽媽們無私奉獻。

2019「相信有愛、慢飛無礙」感恩音樂會於母親節前舉辦，林園早療服務據點慢飛天使表演開場，高雄月光山合唱團、滾石創作歌手陳零九、聽障笙樂王子邱彥瑄、視障鋼琴家黃裕翔依序表演，公益大使萬芳壓軸和旗山慢飛天使家庭合唱快樂天堂。

韓國瑜夫人李佳芬聽取林園早療服務據點畢業慢飛天使「洋洋」媽媽分享歷程，2人於台上擁抱，為活動最感人一幕，惹哭不少觀眾，李佳芬事後低調捐贈伊甸基金會30萬元，協助慢飛家庭度過難關。

伊甸社會福利基金會今天表示，「洋洋」2歲時在家中哭吼，不斷地打頭，父母無法停止自傷行為，到院檢查得知罹患自閉，「洋洋」媽曾哭問「為什麼是我們」，直到丈夫鼓勵「碰到了，就要勇敢面對」才轉念。

李佳芬說，身為母親，能體會要花更多心力照顧特殊兒童，而每個母親背後都有感人故事，有歡笑、淚水，也有樂觀與勇氣值得學習。

基金會表示，推動發展遲緩兒早期療育服務25週年，平均每年服務約1萬5千名發展遲緩兒，提供日托、時段療育、到宅療育、社區融合計畫、偏鄉療育據點等服務，民眾欲瞭解請洽伊甸捐款專線 （07）315-9666，或上伊甸基金會官網（www.eden.org.tw）。

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