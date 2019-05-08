遭抹黑「遷走楠梓加工區郵局」 劉世芳揭真相：擬提告

2019-05-08 21:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕楠梓加工出口區某公會刊掛「劉世芳遷走加工區郵局」抹黑布條，立委劉世芳今天說，此為國民黨內部初選一貫的抹黑手法，加工區郵局搬遷，是因光寶科將於該址設置廠房，經與律師討論後，決定寄存證信函給掛設抹黑布條的公會，要求更正。

劉世芳說，縣市合併後的大高雄生活圈，楠梓區有地理交通環境的優勢條件，興起的高樓及店家，帶動新興人口湧入，楠梓區藍田里長謝坤易兩年前向他提出增設郵局需求，經多方協調，催生了「楠梓藍田郵局」，緩解鄰近郵務業務。

增設藍田郵局過程中，得知原本位於楠梓加工區的高雄第35支局，因「光寶科技」將於該址設置廠房，加工出口區於是請郵局搬遷，經劉世芳多次邀集加工出口區管理處、里長、郵政等單位居中協調，該址才保留郵務業務直到今天，包括24小時ATM、更增設中華郵政最新的「i郵箱」服務。

劉世芳強調，楠梓加工出口區內有90多家廠商、近4萬名員工，除了郵局之外，仍有兆豐商銀提供匯兌服務，而德祥路的翠屏郵局、後勁夜市的後勁郵局亦正常營運。

近期看到在門口設有國民黨某立委、議員等兩塊高聳招牌的某公會，於大樓上方刊掛抹黑布條，劉世芳呼籲國民黨立委參選人，勿再藉著選舉抹黑，選舉是一時，請珍惜每一次替鄉親服務的機會，劉世芳的作為可受公評，「有心協助加工區的是誰？愛作秀的是誰？相信大家很清楚」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/