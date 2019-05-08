國民黨總統初選不採登記制 不必親繳500萬作業費

2019-05-08 18:00

〔記者施曉光／台北報導〕有關黨內總統提名作業是否要採「登記制」的問題，國民黨組發會主委李哲華今日明確指出，一切將依照中常會日前決議精神，並參酌去年九合一選舉特別提名辦法，訂定總統選舉特別提名辦法，授權成立中央提名協調小組，納入所有主動與被動參選人。

李哲華強調，未來不會有登記的狀況，就像去年台中市長選舉提名只有徵詢盧秀燕、江啟臣，高雄市長選舉提名只有徵詢陳宜民、韓國瑜，一切過程都沒有登記的程序，訂定特別提名辦法的目的就是「要讓被動的人方便」。

李哲華表示，未來中央提名協調小組會徵詢評估檯面上主動與被動的參選者，以協調方式產生納入民調機制的人選，既然是協調方式，就不會有登記。

至於500萬元作業費是否應由本人繳交的問題，李哲華說，對於黨部而言，只要有繳作業費，就表示同意納入民調機制，不送錢來，就表示不同意，只要現金或支票有效，就沒有任何問題，對於外界關切韓國瑜是否親自繳錢的問題，他反問，大家為什麼不去問朱立倫繳的錢是誰的？

李哲華並表示，未來全民調樣本不考慮納入手機部分，黨部將提供10家民調公司名單，給納入民調機制的人選挑出五家，原則上採互比、對比各佔15％與85％。

對於今日中常委有人要求未來民調電訪過程必須全程錄音，李哲華說，其實民調公司本來都有錄音，但考量涉及個資，這部分沒有對外公布。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/