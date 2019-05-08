賴清德啟程訪日：向台僑專案報告並與友人敘舊

2019-05-08 17:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今晚間自台北松山機場搭機飛往日本，展開為期五天的訪日行程。他稍早於登機前談話表示，此次率團前往日本訪問，主要是應台僑邀請去做專題報告，也會和過去友人見面敘舊。至於此行會與誰會面、是否會見日本國會議員？賴清德說，後續的行程會再跟大家報告。

賴清德表示，此次率團前往日本訪問，主要是應台僑的邀請，去做專題報告，因為台灣國家的情形不僅是國內國人關心，僑胞也非常關注，所以應邀訪日。

賴清德說，他從立委、台南市長到行政院長任內，與日本各界都建立了許多很好的友誼，利用這次訪問跟他們見見面、敘敘舊，增進彼此的感情。

媒體詢問此行會與誰會面，是否會見日本國會議員？賴清德回應，現在行程後續會陸續跟大家報告。大概就是先前跟大家報告的，這次出訪日本主要是應台僑邀請去做專題報告，同時跟過去友人大家見面敘舊，這是主要目的，後續的行程會跟大家報告。

賴清德今晚6時5分自台北松山機場出發，搭乘日本航空前往日本，預計當地時間晚上10時5分抵達東京羽田機場。賴清德登機前，還有幾名支持者前來送機，高喊「賴總統加油」。

根據賴清德辦公室昨公布的訪日行程簡表，9日、10日、11日只註明在東京都的「公開行程」，沒有詳細內容。訪日團預計12日晚間返抵高雄。

對外傳屏東縣長潘孟安借將給賴團隊，賴清德表示，「你們怎麼有這麼多的消息？」潘孟安是他的好朋友、好兄弟，過去在立法院就並肩作戰，在擔任縣市長的時候，也彼此交換彼此的心得，所以感情很好。他也很感謝他先前去屏東簽書的時，潘孟安也到場給他加油打氣，當然好朋友、好兄弟、好戰友，彼此之間互相幫忙是一定的。

對於媒體今爆出賴清德疑似公器私用，以台南市府台北辦公室進行選戰工作一事，賴清德重申，該報導並非事實，台南市台北辦公室並非他的競選辦公室。他和幕僚或專家學者開會討論，都會另外租借商務會議室或運用其他地方，只有在跟朋友見面聊天，才會去借用台南市政府北辦。宣布參選之初已和台南市長黃偉哲借用，並沒有公器私用或違法使用，後續避免誤解不會再用，對黃偉哲和台南市府造成困擾表示歉意。

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