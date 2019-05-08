議員問要推哪種自經區？韓國瑜扯：我愛台灣的心不比妳少

2019-05-08 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日在議會中的答詢表現頻頻惹議。今（8）日高雄市議員高閔琳質詢韓國瑜時，列出5種自經區名目，並詢問韓要推動的是哪種？結果韓國瑜竟不回答問題，僅表示「我愛台灣的心不會比你少一分，你愛台灣的心不會比我多一分」，脫序的表現也讓網友不禁咋舌。

高閔琳今日質詢時提到「自經區」、「自貿區」的問題，想請問韓國瑜說的自由經濟區，到底是「自由經濟貿易區」、「自由經濟貿易港區」、「自由經濟貿易特區」、「自由經濟貿易示範區」還是「自由經濟貿易示範港區」中的哪一種？

沒想到韓國瑜竟不回答問題，表示「謝謝高閔琳議員對我的鞭策，我再重申一遍，我愛台灣的心不會比你少一分，你愛台灣的心不會比我多一分」，接著韓國瑜又說，「第二件事情，你對高雄跟我對高雄發展、繁榮的關切是一樣的」，此時，原本一直附和韓國瑜的高閔琳已按捺不住，要求「市長，你先針對我的問題做回答」。

對於議員要求回答問題，韓國瑜表示，高閔琳剛剛對他用人的操守有疑慮，他要對此做出回答，接著不顧高閔琳回應「只是提醒，沒有要您回答」，表示「如果不讓我做出回答，我就不回答了」，接著就率性坐下。

這段議員質詢過程被轉貼到PTT後，連有許多韓國瑜支持者的「政黑板（HatePolitics）」鄉民也忍不住留言表示「這是自暴自棄了吧」、「都過了幾天了，也不去惡補下自精（經）區的資料，有夠懶惰的」、「韓自己都搞不清楚了，他直播說自經區，別地方卻說自貿區」、「答三次還是零分 真不簡單」、「無言 還是不惡補 真的夠混的」。

質詢影片請見高閔琳臉書（約26分處）

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