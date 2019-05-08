法官違失重大擬剝奪退休金 朝野立委達共識

2019-05-08 17:21

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今初審通過「法官法部分條文修正草案」，針對法官懲戒處分，朝野立委初步達成共識，若法官任職時違失情節重大，得剝奪退休金及退養金，並擬取消「休職」處分；司法院秘書長呂太郎表示，法官因違失休職再回任，恐引起當事人不信任，建議處分朝輕重兩極考量。全案須交黨團協商。

針對法官法第50條修法，司法院、行政院、考試院所提出的版本內容指出，法官的懲戒處分，包括增訂「不得再任用為公務員」、「剝奪退休金及退養金，或剝奪退養金」，條文也明定，已退休或離職的法官，已給付的給與，均應予追回，並得以受懲戒法官尚未領取的退休金或退養金為抵銷、扣押或強制執行。

同樣提案修正此條文的民進黨立委周春米指出，三院版的處分不是非常重，就是較為輕微，會否有些行為的處分應在中間；至於減俸的部分，範圍拉比較大。

對此，呂太郎強調，法官沒問題我們要相信他，有問題就要淘汰他，法官跟行政人員不同，不希望有戴罪立功的法官，要就撤職，或是警告，不像公務員一樣，從小過到大過，法官不可信就要讓他離開，外國立法也是這樣。

呂太郎說，過去有「休職」，通常「休職」也是犯了滿大的錯再回來，引起當事人的疑慮，質疑涉重大違失了卻還能再回來；周春米委員提到罰錢，情節重的就應該剝奪；呂強調，法官這塊，信賴、不信賴是非常重要的，建議參照外國的範例，沒事就輕一點，有事就讓他離開。

時代力量立委黃國昌表示，贊同呂太郎的說法，針對「休職」處分，時力同意放棄，往輕重兩端的方向，而非搞一個不上不下的休止，回來人家是否會信任他，也會產生其他問題；另，退休或退養金部分，如果覺得全部剝奪太重，但較輕的處分「剝奪百分之十或二十」則太少，這部分建議可再討論。

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