「鎮長涉貪」感慨文 南投綠營2民代隔空「打嘴鼓」

2019-05-08 17:16

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣前竹山鎮長黃丹怡日前遭檢方依貪污罪嫌提起公訴，人在台北擔任民進黨立委何志偉國會辦公室主任、也是前南投縣議員的張志銘，今感嘆地在臉書發表一篇「感慨文」，不料，意外與同黨的南投縣議員陳昭煜，隔空上演「打嘴鼓」戲碼後，張志銘強調，他不求戰，也不畏戰，只要黨及地方有需要，他隨時可返回南投家鄉參與下屆立委選戰。

南投縣計有13鄉鎮市，去年九合一選舉結果揭曉後，原本全縣唯一由綠營完全執政的竹山也變天，黃丹怡未能連任成功，改由無黨籍公所清潔隊長退休的陳東睦入主成為新任鎮長。

時任南投縣議員的張志銘，當初便想轉戰竹山鎮長，並極力主張涉貪的黃丹怡不適用「現任者優先」的提名原則，怎料，最後黃仍獲提名，因此，張志銘在臉書發文表示：「我只是想問為什麼？當初民進黨南投縣黨部主委陳昭煜不辦竹山鎮長初選提名？而堅持提名目前遭檢方起訴的黃丹怡？或許一切都是命，只因如此，我只能離開南投到台北工作」。

陳昭煜解釋說，「現任者優先」是黨中央訂定的提名原則，當時黃丹怡尚未被起訴才適用，反之，絕不會獲提名，他只是依規辦理之。

隨後，話鋒一轉表示，下屆立委選舉在即，民進黨南投縣黨部辦理黨內初選登記作業，已在3月底截止，惟縣內第2選區（濁水溪線7鄉鎮市）掛零，無人與尋求連任的國民黨立委許淑華對戰，既然張志銘擔任立委何志偉國會辦公室主任，相信各方面素養、實力都有增進，何不替黨出征？

張志銘指出，他的確感慨良多，當時為了避免黨內同室操戈才退出，否則，他若透過初選機制出線參與竹山鎮長選舉，也許今日局面會有所不同，並強調，若能獲立委何志偉首肯相挺，他隨時可接受黨徵召披上戰袍返鄉出征。

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