首次施政報告 雲縣長張麗善︰要讓人民有感

2019-05-08 17:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長張麗善今天進行上任後首次施政報告，她強調，讓人民有感是縣府施政的首要工作，上任4個多月來，公告雲林縣實施禁止廚餘養豬，預防非洲豬瘟入侵，提高生育補助津貼，鼓勵民眾生育，眾多措施是否有感，要讓縣民自己去認定，縣府團隊就是卯足全力去做。

張麗善表示，縣府將以「雲林上場」為主軸，要達到「為年輕人找頭路、為老年人找依靠、為企業找機會、為弱勢找尊嚴、為雲林找出路」的5大目標。希望以「雲林良品」打出品牌，將雲林的農特產品推銷至國際市場，目前已有120公噸的美生菜及200公頃地瓜直接銷售至中國市場販售；她並指出，2019年是雲林幸福元年，邀請旅外雲林子弟國際超馬英雄林義傑擔任觀光代言人，並串聯縣內景點規劃主題旅遊路線，安排旅行社、部落客、媒體進行踩線、推廣事宜。

針對雲林的垃圾問題，張麗善指出，全縣努力推動垃圾減量，從104年至108年3月間，每人每日平均垃圾清運量已從0.41公斤降為0.397公斤、資源回收率38.59%提升至50.58%、廚餘回收率5.6%提升至6.66%，未來仍持續推動及落實垃圾減量。

針對今年4月7日六輕台化ARO三廠氣爆工安事件，張麗善則指出，六輕石化園區係亞洲第2大石化園區，規模龐大，影響非僅止於地方，要求中央政府在雲林成立國家級石化災害應變中心，要求環保署針對麥寮六輕成立專屬環境事故專業技術小組毒災應變隊，縣府也將邀集專家及相關單位組成六輕工安事故調查監督小組，嚴責六輕落實工安、善盡企業社會責任。

張麗善為強化公共管線事故應變作為，也邀集麥寮六輕台塑石化、中油民雄、嘉義供氣中心、台電雲林區營業處及嘉南供電區營業處、自來水第五區營運處、中華電信雲林營運處、佳聯及北港有線電視及欣雲天然氣等相關單位，舉辦公共管線事故應變研商會議，會中決議利用已有的「雲林縣公共管線挖掘便民資訊網」建置統一管線單一查詢平台，提供消防單位於災難發生時即時查詢地下管線。

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