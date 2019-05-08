家中擺合照是否挺賴清德？ 柯爸柯媽這樣說...

2019-05-08 15:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨內總統初選競爭激烈，總統蔡英文對決前行政院長賴清德。被視為熱門人選之一的台北市長柯文哲至今沒有鬆口，柯爸柯承發、柯媽何瑞英今天接受網路媒體NOWnews直播節目「小玉巷仔內」專訪，眼尖網友發現柯家中竟擺著和賴清德的合照。

一向靜默的柯爸柯承發今難得開口，解釋這是之前賴清德為了行銷農產來新竹，當時賴清德到家裡很客氣，自己也和賴清德說「民進黨裡面，我最欣賞的就是賴清德」，以後有什麼事情盡量商量，盡量為台灣，不要對立。

不過，對於這是否有可能在民進黨初選中挺賴，柯承發未說話，反倒是一旁的何瑞英回說，大家都是朋友，「賴清德也不錯啊，我不敢選擇」。

但何瑞英過去被問到是否支持蔡英文連任時，曾說過「我是說大家都不相欠了！」何瑞英今提到此事，坦言當時講這句話，被柯文哲罵，怎麼可以這樣子說，以後不要再這樣子講了，「但大家都說我很勇敢，說得很對啊」。

至於「蔡柯配」，何瑞英說，「不可能啦」，大家心知肚明；也不認為柯文哲會組黨，也沒有要用什麼基金會，就是公開透明，比較沒有壓力。若賴清德來找柯搭配？何瑞英笑說，「這是他們兩個人的事情，老人家不敢管太多。」

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