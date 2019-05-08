萬安說溜嘴》不僅蔣萬安 王郁琦、黃世銘都曾被麥克風「暗算」

2019-05-08 13:12

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委蔣萬安今在立法院內政委員會上與同黨立委討論選情，脫口說出「支持韓國瑜的都比較沒理性」等語，辛辣發言全透過一旁麥克風直播上網。事實上，這種被麥克風「暗算」的案例在國會殿堂並非首例，包括前陸委會主委王郁琦、前檢察總長黃世銘等都曾中招，也都引發熱烈討論。

2014年3月6日中午，國民黨團利用立法院經濟委員會場地召開黨團大會，當時現場媒體雖已走光，立法院直播系統卻尚未關閉，只見王郁琦在現場告訴國民黨籍立委：「行政部門這邊也非常的重視，2月下旬開始就持續提供相關資訊和論述給本黨的委員，和友我的一些名嘴，還有學者專家等等，希望能夠營造有利服貿協議審查的氣氛。」

這段發言內容事後引發爭議，不少民眾認為陸委會找名嘴挺服貿的做法並不妥當，王郁琦隨後也緊急滅火否認，強調找名嘴並不是規劃中要做的事。

前檢察總長黃世銘在2013年11月赴司法委員會備詢後，趁著休息時間在會議室講起電話，提到：「我有買一個隨身碟，容量很大的隨身碟，我怕他這個檔，大家會『消失』掉了...」沒想到當時備詢台的麥克風沒關，讓他交辦敏感業務給下屬的內容全都曝光，事後也挨批神經太大條。

除了立法院內，院外的麥克風烏龍事件也不少，例如2016年間，民進黨立委吳思瑤在總統、副總統就職典禮上抽空吃起香蕉，並拿起手機自拍，不料旁邊的電視台女主播竟暗罵「這樣吃香蕉很噁心耶」、「噁心死了」等語，一席話也全透過麥克風播出去，引發熱議，最後吳思瑤大方表示不介意，風波才總算落幕。

這種烏龍事件連前美國總統歐巴馬也曾發生，他在2012年的首爾核安高峰會上，與時任俄羅斯總統梅德維傑夫討論起飛彈防禦系統部署的敏感話題，內容全被身上的小型麥克風傳播出去，此外他在2011年的G20峰會上私下贊同前法國總統沙柯吉對以色列總理的批判，也同樣因忘了關麥克風而曝光。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/