賴清德再批自經區：對台灣沒有實質幫助

2019-05-08 13:02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕賴清德今天受邀到屏東科技大學演講，媒體追問他對自經區的看法，賴再度批評自經區「對台灣沒有實質幫助」。

賴清德針對自經區議題強調，台灣已經是世界排名第10大自由度的經濟體，同時也與世界其他3個國家並列創新第1名，在這個基礎上，要把台灣建設為自由經濟島，這個方向持續推動才是正確的，而不是畫地自限。

賴說，「自經區」在馬英九總統時代就大力推動過，後來無疾而終，包括法令沒有得到立法院的支持，過去還是國民黨過半數執政，內容也有許多問題，現在重新拋出自經區，恐怕對台灣經濟發展也沒有辦法給予實質上的幫助，特別是未來時代是數位經濟時代，如果還停留在cost down角度來推台灣經濟，對台灣沒有實質幫助。

媒體也追問初選手機民調問題，賴表示，民進黨是民主的政黨，有完整的初選制度，既然初選的制度已經公告，而且已經在執行，「如果說邊進行、邊延長時間、邊改辦法」，恐怕對民進黨來說是一種傷害，他認為不宜。

同時賴清德也再度反駁週刊報導台南市政府台北辦公室淪為競辦，他表示，今天週刊的報導不是事實，他和幕僚開會或是向專家學者請益政策，是另外租借商務會館的會議室，週刊報導完全是誤會，被拍到的畫面是當天友人前來加油打氣，基於就近方便，才商借台南市政府台北辦公室，在參選之初就曾向市長黃偉哲和市府說明。

賴也強調，立法院過去的同事，都是來跟他加油打氣，沒有參與他的選舉工作，更非他的操盤手，為了避免這樣的誤會再發生，未來不會再借台南市政府的台北辦公室使用。

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