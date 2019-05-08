政府「防衛捐」落入KMT黨庫 黨產會向蘇揆「共蝶圖」致敬

2019-05-08 12:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院族昨日三讀通過「刑法部分條文修正案」，將共諜納入適用刑法外患罪，事後，行政院長蘇貞昌官方ＬＩＮＥ貼出一張「共蝶」長輩圖，引起廣大網友熱烈討論；行政院黨產會今日則在臉書PO出一張「國庫通黨庫」長輩圖，沿用創意向蘇揆「共蝶圖」致敬。

黨產會調查國民黨如何「國庫通黨庫」，已在黨史資料中查到，國民黨46年度中央黨務經費總預算的來源，曾由國家總預算編列2489多萬元、政府「防衛捐」撥助1400萬元給國民黨。

「國庫通黨庫！」黨產會表示，在過去，政黨利用執政之便，讓公家資源進入黨庫，累積到民主社會的現在，無論是在選舉宣傳、在地方組織、在資產累積，都有巨大的影響。

據中常會第369次會議記錄顯示，國民黨46年度黨務經費全年預算總額為6430萬元，經常費1319萬元、事業費4218萬元等。

其款項來源，「計國家總預算所列協款收入2489萬8360元、政府防衛捐撥助1400萬元、政府人民團體補助費項下撥助香港聯戰費104萬1600元、台灣省政府撥助革命實踐研究院分院經費230萬元。」

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