公開法官評核結果？ 呂太郎：不危及審判獨立下適度調整

2019-05-08 12:09

〔記者謝君臨／台北報導〕針對是否公開法官評核結果，民進黨立委周春米認為應對外公開，同黨立委尤美女則認為，應將全面評核改為全面評鑑，其結果也應對外公開；對此，司法院秘書長呂太郎今表示，不贊成全面評鑑，應微調全面評核即可，不要為了少數法官把全部法官拉進來，建議維持現制，盡量在不危及審判獨立的狀況下適度公開。

立法院司法及法制委員會今併案審查「法官法部分條文修正草案」，修法重要面向包含金字塔型訴訟組織、法官評鑑、職務法庭等，會中邀請司法院秘書長呂太郎、法務部政務次長蔡碧仲等官員列席討論。

針對法官法第31條修正草案，立委周春米提案指出，司法院應每3年至少一次完成法官全面評核，其結果應對外公開，評核結果作為法官職務評定之參考。立委尤美女另提案要求法官全面評鑑，指法官評鑑委員會每3年至少一次完成法官全面評鑑，其結果應對外公開，並送交司法院作為法官職務評定之參據。

對此，呂太郎表示，司法院不贊成全面評鑑，對不適任法官應積極淘汰，但對認真的法官不要去打擾他，對法官進行評核一定要很仔細，不能造成法官過慮，在審判案件時怕這個、怕那個，現行全面評核已辦過兩次，微調就可以，不要為了極少數的法官，把全部法官都拉進來，既不經濟也沒有幫忙。

至於評核或評鑑結果是否對外公開，呂太郎說，公開部分，有些涉及個人問題，如果是當事人任意質疑法官不公平、對其不利，在沒有經過司法院調查確實如此前，就把案件公開，這樣對法官很傷，司法也可能崩潰；盡量在不危及審判獨立的範圍內公開，這是在穩健中又有進步的作法。

周春米說，她認同95%以上是好法官，應維持好的審判環境，針對評核結果，現行條文是不公開，建議適度公開，方式跟範圍由司法院定之；周強調，在零與一之間，我們應該還有努力的空間。

尤美女說，把評核或評鑑當作「壞人」來看待，其實是不對的，公開是讓大家也能看到優秀法官，而非只是聚焦在少數不適任的法官或檢察官上。

時代力量立委黃國昌則建議：「要不考慮把評核制度廢了」，增加個案評鑑的充實程度；對此，呂太郎說，全面評核委託中研院，費用在100萬以下，他贊成把資源放在有問題的法官上，讓其他人好好工作；呂說，全面評核大家好像覺得是解救司法的萬靈丹，適度調整或有限度的公開是贊成的。（12:13更新）

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